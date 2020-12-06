لبنان

سيامة كاهن من مزيارة في كاتدرائية سيدة لبنان في سيدني

Lebanon 24
06-12-2020 | 10:48
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تمت في كاتدرائية سيدة لبنان المارونية في سيدني سيامة شربل أنطوان ديب كاهنا بوضع يد راعي الابرشية المارونية المطران انطوان شربل طربيه خلال قداس احتفالي، شارك فيه راعي أبرشية الروم الكاثوليك المطران روبير رباط وخادم الرعية عراب الكاهن الجديد الخوري طوني سركيس، كهنة، رهبان وعائلة الكاهن ديب وحشد من أبناء بلدة مزيارة والجالية اللبنانبة.

وقال طربية في عظتة ألقاها: "لا يكفي للكاهن أن يقول أنه يحب يسوع المسيح بل عليه أن يعود إليه كل يوم ليتلقى منه دعوته ورسالته".

أضاف: "أنت ابن مزيارة البلدة اللبنانية الشمالية الجميلة نشأت على حب خاص لسيدة الانتقال، حب تعلمته من والديك انطوان وهيام، واليوم يتم تقديمك للرب مرة أخرى كما تم تقديمك يوم عمادك في كنسية مار شربل".

وهنأ طربيه الخوري الجديد ووالديه وعائلته، متمنيا له التوفيق في خدمته الكهنوتية.

وأعرب الخوري ديب عن فرحته بيوم سيامته، معتبرا أن "هذه النعمة لا يمكن مقارنتها بأي شيء آخر".
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