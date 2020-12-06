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لبنان
ضاهر: أتوقع عدم تشكيل حكومة قبل 4 أو 5 أشهر
Lebanon 24
06-12-2020
|
10:56
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شدد النائب ميشال ضاهر على أن "البلد لا يمكن أن يستمر على هذا النحو"، داعيا الى "مواجهة الحقائق الاقتصادية والمالية مهما كانت صعبة".
وتوقع في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان 93,3"، عدم تشكيل حكومة قبل أربعة إلى خمسة أشهر، معتبرا أن "المطلوب تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال لأن البديل غير موجود".
وردا على سؤال، وصف ضاهر جلسة مجلس النواب الأخيرة ب"حفل زجل ودجل إذ إن أحدا لا يريد التدقيق الجنائي، لأنه سيدين جميع من سرق ونهب على مدى سنوات"، مشيرا الى أن "الطبقة السياسية تريد المبادرة الفرنسية، ولكن لا تريد الإصلاحات وبالتالي فإن البلد يتجه نحو الهاوية".
وعن رفع الدعم عن السلع الأساسية، شدد على "ضرورة تحديد الأرقام الحقيقية في مصرف لبنان كخطوة أولى"، معتبرا أن مجلس النواب "لا يمكن أن يبت بموضوع الدعم إذا لم تتوضح الصورة كاملة".
وأكد أن "نسبة كبيرة من الدعم تذهب هدرا للأغنياء وتهريبا عبر الحدود"، داعيا إلى "دعم الفقراء بشكل مباشر عبر إعطاء كل عائلة مبلغ مليون ليرة".
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