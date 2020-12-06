كرم: التدقيق الجنائي حقيقة ستبدأ من مصرف لبنان فالوزارات والادارات

غرّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم عبر حسابه على "تويتر": "محاولات السلطة الحاكمة التخويف من أجواء فوضى واغتيالات، ولجوؤها الى خيارات غير دستورية، بهدف إبعاد سيف المحاسبة عنها، مصيرها الفشل، فالتدقيق الجنائي حقيقة ستبدأ من مصرف لبنان فالوزارات والادارات والقطاعات الخاصة، ولن يفيدها التحايل على مسار التدقيق".