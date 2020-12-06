المفتي عسيران: لتشكيل الحكومة رحمة بالشعب

دعا مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران في بيان، إلى "الإسراع في تشكيل الحكومة رحمة بالشعب الذي يرزح تحت نير الفساد والغلاء والأزمة المعيشية". وطالب "أصحاب المصارف ورؤوس الأموال بأن يراعوا حال الشعب، فهم يحتجزون أمواله".

وقال: "أهل السياسة وضعوا الطحين العراقي تحت المطر ليتلف بدلا من أن يوزع على الناس، ورأينا أنه بيع لقسم من الأفران. هل هذا وضع سليم؟ هل هذا يرضي اهل السياسة؟ يفترض أن يكون تشكيل الحكومة أمرا داخليا في حد ذاته، وأن يتفق اللبنانيون ويوقفوا التناحر والمشادات على الوزارات. لا ننكر أن هناك ضغوطا خارجية، لكن ما نسمعه من تصريحات للمسؤولين الفرنسيين الذين جاءوا الى لبنان انهم يريدون ان تشكل هذه الحكومة، لكن الساسة اللبنانيين لا يريدون ذلك. أيها الساسة إرحموا الشعب.. إرحموا الناس.. أوقفوا المهاترات والمشاحنات وعودوا الى الأصالة اللبنانية.. إرحموا الناس لأن تأخير هذا الأمر سيؤدي الى ما لا تحمد عقباه".

ودعا الجيش إلى "المحافظة على الأمن والاستقرار لأنه عماد الوطن وعليه إجماع من كل اللبنانيين".

وناشد الأمم المتحدة أن "توقف الاسرائيلي عن طغيانه ويعطى للبنان حقه في مياهه التي تخصه ليكون بلدا حرا مستقلا".