أسمى معاني الانسانية.. مسعف في الصليب الاحمر يحضن الطفلة التي فقدت أهلها بحادث سير

يمكن ان تختصر هذه الصورة أسمى معاني الانسانية، حيث وثقت لحظة مؤثرة صورة لمسعف من الصليب الاحمر وهو يحتضن الطفلة التي فقدت والديها، حسن الزنجي ونهى الحجار، في حادث سير مروع على اوتستراد الأسد. ونجت الطفلة إبنة العامين بعدما إحتضنتها والدتها بجسدها.