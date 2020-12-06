17
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بهية الحريري في الاجتماع التنسيقي عن كورونا في صيدا: زيادة عدد الفحوص
Lebanon 24
06-12-2020
|
13:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد في مجدليون بدعوة من النائبة بهية الحريري، الاجتماع التنسيقي الدوري عن مستجدات فيروس كورونا في صيدا والجوا.
وعرضت الحريري مسار متابعتها مقررات اجتماع الأسبوع الماضي، لناحية تأمين حاجات مستشفى صيدا الحكومي من خلال صندوق الدعم الخاص بالمستشفى، بالتوازي مع متابعتها تسريع عملية صرف المبلغ المرصود له ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا والبالغ 500 مليون ليرة، وتبلغت ادارة المستشفى أخيرا تحويله اليه، ولناحية موضوع اللقاحات متابعته مع وزارة الصحة وما يعمل عليه حاليا من خلية إدارة الأزمات والكوارث في اتحاد بلديات صيدا الزهراني لجهة مسح القطاعات، بدءا بالقطاع الصحي لوضع خريطة بشرية للمدينة والجوار.
وقالت: "الصحة تتقدم كل الأولويات، ولكن في الوقت عينه علينا ان نراعي الجانبين الاقتصادي والاجتماعي في أي تدابير أو إجراءات تتخذ، لأننا ندرك كم ان الوضع الاقتصادي صعب".
ولفتت إلى أن "المدينة سجلت تقدما على صعيد مواجهة فيروس كورونا خلال الأسابيع الستة الأخيرة، وهذا يعود الى المتابعة الدؤوبة التي أرساها هذا الاجتماع الدوري بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، سواء مصلحة الصحة أو طبابة القضاء أو المحافظة أو البلديات، والذي يكمل عمل الوزارة لأنها وحدها لا تستطيع أن تلبي كل ما هو مطلوب منها، لكن مع بعضنا البعض نستطيع".
وأطلعت الحضور على تفاصيل تواصلها مع بعض المتبرعين والجهات المانحة لدعم مستشفى صيدا، سواء ماديا أو لوجستيا.
تابع
الأكثر قراءة
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
Lebanon 24
إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!
14:31 | 2020-12-06
06/12/2020 02:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
Lebanon 24
بعد شباط ليس كما قبله بنوك لبنانية ستختفي من السوق..ماذا سيحّل بأموال مودعيها؟
12:00 | 2020-12-06
06/12/2020 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
الدولار على ارتفاعه.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:35 | 2020-12-06
06/12/2020 09:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!
Lebanon 24
عرافة لبنانية تتنبأ الأسوأ في العام 2021.. فضائح وخضات وكوارث في المصارف!
09:00 | 2020-12-06
06/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
Lebanon 24
مشهد صادم.. رجل عارٍ يتجوّل في مستيتا جبيل! (صورة)
19:35 | 2020-12-06
06/12/2020 07:35:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
21:10 | 2020-12-06
لقاءات متتالية ستعقد حول دعم المواد الأساسية... والثلاثاء "ماراتوني"
21:01 | 2020-12-06
اليكم نتائج فحوص PCR لرحلات إضافية وصلت الى المطار...
20:48 | 2020-12-06
"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد
20:44 | 2020-12-06
الجيش ينفذ طيراناً ليلياً لمدة 4 أيام
20:39 | 2020-12-06
البترون أضاءت مغارة الميلاد والشارع العام في مسيرة صلاة ورجاء
20:07 | 2020-12-06
فاجعة في وادي الجاموس.. رصاصة في احتفال تنهي حياة شاب!
فيديو
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
Lebanon 24
مليونا ونصف المليون دولار كلفتها: تعرفوا إلى "الوحش".. سيارة الرئيس الأميركي الأكثر أمانا بالعالم (فيديو)
17:00 | 2020-12-06
06/12/2020 21:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يحسم ديربي تورينو في الوقت القاتل! (فيديو)
15:00 | 2020-12-06
06/12/2020 21:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يخرج عن صمته بشأن سفره للسعودية ولقاء الأمير محمد بن سلمان سرا (فيديو)
11:30 | 2020-12-06
06/12/2020 21:32:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact