إليكم طقس بداية الأسبوع المقبل...

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة واحتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة صباحا. كما تنشط الرياح أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى ماطر اعتبارا من بعد ظهر يوم الثلاثاء ليعود فيستقر اعتبارا من بعد ظهر الاربعاء.

المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الأول على الساحل: من 13 الى 21 درجة مئوية في الظل. فيما معدل المتساقطات لهذا الشهر هو 164 ملم.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا خاصة في الجنوب، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية خلال الفترات الصباحية والمسائية. كما نحذر من خطر الانزلاقات على الطرق. الإثنين:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة و احتمال تساقط بعض الامطار الخفيفة صباحا. كما تنشط الرياح أحيانا. الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى حدود ال60 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2100 متر وما فوق ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة

واحتمال تساقط امطار محلية خفيفة حتى فترة بعد الظهر حيث يبدأ الطقس بالتحسن والاستقرار.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 24 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14

درجة، في الداخل من 5 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85 %.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

- حرارة سطح الماء: 23درجة.

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:29 .

- ساعة غروب الشمس: 16:29 .