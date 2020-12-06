لبنان

سكرية يتحدى: أرباح تجار الدواء خيالية وغير شرعية

Lebanon 24
06-12-2020 | 14:01
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 رأى رئيس الهيئة الوطنية "الصحة حق وكرامة "الدكتور اسماعيل سكرية، في بيان اليوم ردا على "استعار الخلافات والتباينات على الدواء وكابوس رفع الدعم"، أن "من سبب وشارك في الوصول إلى المأزق الدوائي، لن يستطيع تقديم الحلول، التي تنطلق من تراث حملناه 24 عامة بمختلف تفاصيله وحقائقه العلمية والقانونية والاقتصادية كما الحلول".

وقال: "نتحدى وجاهزون، ونكتفي اليوم بالتذكير أن تجار الدواء من العام 1996 حتى العام 2019، حققوا أرباحا خيالية وغير شرعية فائضة عن أرباحهم المشروعة تفوق العشرة مليارات دولار"، لافتا الى ان "فليتواضعوا قليلا. ولتغييب المختبر المركزي حديث آخر... وللحديث صلة".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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