لبنان

إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!

Lebanon 24
06-12-2020 | 14:31
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أطلق العنصر في الجيش ه.ع. النار على رجله عن طريق الخطأ من بندقيته عند مدخل مطار بيروت، ما تسبّب بحالة من الخوف والهلع في المطار. 
 
ونقل إلى المستشفى للمعالجة.
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