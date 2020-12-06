إطلاق نار وهلع.. هذا ما حصل في مطار بيروت!

أطلق العنصر في الجيش ه.ع. النار على رجله عن طريق الخطأ من بندقيته عند مدخل مطار بيروت، ما تسبّب بحالة من الخوف والهلع في المطار.

ونقل إلى المستشفى للمعالجة.