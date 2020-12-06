لبنان

لجنة كفرحزير البيئية ترفع الصوت... ماذا طالبت؟

Lebanon 24
06-12-2020 | 14:42
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 أعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، لمناسبة أسبوع الشجرة، أن "مصانع الاسمنت قضت على أكثر من ست ملايين شجرة زيتون وتين ولوز وعنب بسبب المقالع والمطر الاسيدي. واليوم ومع استمرار موسم قطاف الزيتون نفاجأ بمجموعات من سارقي الزيتون تقطف أشجار الزيتون بحجة التعفير، منتهكة القرار الصادر عن اتحادات بلديات لبنان الشمالي وهيئاته الزراعية، ومعاصر الزيتون خير شاهد على هذه العصابات ومعظمها من عمال القطاف الذين يعصرون أضعاف ما يعصر المزارعون فالى متى؟".

وأشارت الى ان "من جهة أخرى نفاجأ بأعداد كبيرة من الخيول والمواشي تجوب بساتين بلداتنا مستبيحة قرارات الحماية الاجبارية المفروضة على جميع قرى الكورة"، لافتة الى انه "لمناسبة أسبوع الشجرة ندعو الى إيقاف الاعتداءات الهمجية على ما تبقى من أشجار الكورة وقطع أيادي المجرمين".
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