لبنان

حداد في قداس عيد القديس نيقولاوس: لتشكيل حكومة سريعا وعلى من سرق أموال اللبنانيين ردها

Lebanon 24
06-12-2020 | 14:52
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دعا راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الكاثوليك المطران إيلي حداد الى "تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، وأن يترفع اللبنانيون عن فئوياتهم للمصلحة العامة".

كلام حداد جاء في العظة التي ألقاها خلال القداس الذي ترأسه في كاتدرائية مار نيقولاوس في صيدا لمناسبة عيد القديس نيقولاوس.

ومما جاء في العظة: "نصلي لتشكيل حكومة في أسرع وقت، ولان يترفع اللبنانيون عن فئوياتهم للمصلحة العامة. نحن في مشهد وكأننا ننتظر انهيار الوطن كي نتقاسمه كما تقاسمناه وهو حي، غير آبهين أن موت لبنان يعني موت اللبنانيين".

أضاف: "نصلي أيضا كي يعي جميع اللبنانيين أن الهجرة إنما تؤذي بلدنا أكثر من الحرب والاهمال السياسي وانفجار المرفأ، فمن هو قادر على تحمل الالم فليتحمل، ولا بد أن يأتي الضوء في هذه العتمة الداكنة. نصلي كي يعي من سرق أموال اللبنانيين وأساء استعمالها، أن يعمل على ردها ويتخلى عن مسؤولياته لان أداءه كان سيئا سيدينه التاريخ. ونصلي كي يعود كل لبناني الى جوهر دينه وأدياننا كلها منارة للمعرفة والقيم لا للتقاتل والحرب والجهل، إنها أديان سلام ومحبة. ونصلي أخيرا لتطويب أبونا بشارة أبو مراد الذي دعواه في مجمع القديسين في روما لدينا قديس أيها الاحبة وهذه هدية للابرشية، فلنصلي ونسلم أبونا بشارة أمورنا وشجوننا فهو معتاد أن يحل المشاكل المعقدة".

وختم شاكرا "بلدية صيدا ورئيسها وأعضائها على كل الصداقة التي يبدونها تجاهنا وأشكر كهنة الرعية ولجنة الوقف في الكاتدرائية ولجنة وقف فقراء صيدا وجوقة المخلص. ونقول لكورونا لن تقدر أن تبعدنا وأن تغير عاداتنا، سوف نكسر كورونا ونعود الى عاداتنا. ولتكن بيوتنا في عيد الميلاد هذا العام كنيسة صغيرة تعوض عن الكنيسة الكبرى، وهكذا يصبح كل أب وكل أم رعاة للكنيسة الصغرى، نوعي أولادنا على الايمان والمحبة، أبعد الله عنا الجائحة وأعطى العالم السلام".
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