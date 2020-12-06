لبنان

خلية أزمة إتحاد بلديات جبل عامل: تسجيل 4 إصابات بكورونا و6 حالات وافدة

Lebanon 24
06-12-2020 | 15:23
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 أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل أربع حالات: 3 عديسة و1 القنطرة، ست حالات وافدة الى بلدة القنطرة، و4 حالات شفاء:1 قبريخا، 1 تولين، 2 كفركلا، من دون وفيات.

ولفت التقرير الى أن عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 714 إصابة و531 حالة شفاء و22 حالة وفاة.
ويوجد حاليا قيد المتابعة 132 حالة مصابة مؤكدة مخبريا، 125 منها قيد الحجر المنزلي و7 حالات في المستشفى.

وذكرت خلية الازمة أنها "وحدها المخولة بإصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا"، مشددة على "ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية".
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