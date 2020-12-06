لبنان

في ذكرى ميلاده... جنبلاط وضع زهرة على ضريح كمال جنبلاط في المختارة

Lebanon 24
06-12-2020 | 16:09
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 وضع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لمناسبة السادس من كانون الاول ذكرى ميلاد المعلم الشهيد كمال جنبلاط ال 103، زهرة على ضريح الراحل، وقرأ الفاتحة عن روحه. وقد نشر على حسابه على "تويتر" مجموعة الصور الخاصة بكمال جنبلاط.

وتماشيا مع الاجراءات الصحية المتخذة حيال جائحة "كورونا"، كان الحزب التقدمي الاشتراكي أعلن إقفال باحة الضريح وإلغاء المناسبات المتصلة بالذكرى واستبدال المشاركة بإضاءة الشموع على شرفات المنازل، رغم ذلك شهد مدخل الضريح الخارجي تدفقا لمجموعات من المناصرين وأبناء المنطقة إحياء للذكرى.

وعشية الذكرى، أنيرت الشموع ورفعت الأعلام الحزبية والصور على شرفات المنازل والساحات العامة والطرقات في قرى وبلدات منطقة الشوف وفاء للذكرى.
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