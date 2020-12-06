ضاهر: نعم لالغاء الدعم والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهريا لكل عائلة

نعم لالغاء الدعم من اموال المودعين والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهريًا لكل عائلة تتقدم باخراج قيد عائلي حيث ان تكلفة الدعم بهذه الالية يكلّف ٨٥ مليون دولار بدلًا من التكلفة الحالية أي ٦٠٠ مليون. على ان يتم تمويلها بزيادة ال TVA من 11 الى 12 بالمئة.
صار بدها حلول مش تنظير
— Michel Daher (@mgdaher) December 6, 2020
نعم لالغاء الدعم من اموال المودعين والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهريًا لكل عائلة تتقدم باخراج قيد عائلي حيث ان تكلفة الدعم بهذه الالية يكلّف ٨٥ مليون دولار بدلًا من التكلفة الحالية أي ٦٠٠ مليون. على ان يتم تمويلها بزيادة ال TVA من 11 الى 12 بالمئة.
صار بدها حلول مش تنظير