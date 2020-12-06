ضاهر: نعم لالغاء الدعم والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهريا لكل عائلة

غرد النائب ميشال ضاهر على "تويتر": "نعم لالغاء الدعم من أموال المودعين والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهريا لكل عائلة تتقدم بإخراج قيد عائلي، حيث أن تكلفة الدعم بهذه الالية يكلف 85 مليون دولار بدلا من التكلفة الحالية أي 600 مليون، على أن يتم تمويلها بزيادة ال TVA من 11 الى 12 بالمئة".

نعم لالغاء الدعم من اموال المودعين والاستعاضة عنه بمبلغ مليون ليرة شهريًا لكل عائلة تتقدم باخراج قيد عائلي حيث ان تكلفة الدعم بهذه الالية يكلّف ٨٥ مليون دولار بدلًا من التكلفة الحالية أي ٦٠٠ مليون. على ان يتم تمويلها بزيادة ال TVA من 11 الى 12 بالمئة.

صار بدها حلول مش تنظير — Michel Daher (@mgdaher) December 6, 2020