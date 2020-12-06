لبنان

الشباب التقدمي: للكف عن الكيدية السياسية والإسراع بتشكيل حكومة

Lebanon 24
06-12-2020 | 16:25
A-
A+
Doc-P-772474-637428687147128500.jpg
Doc-P-772474-637428687147128500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 رأت "منظمة الشباب التقدمي" في بيان أن "ذكرى ميلاد المعلم كمال جنبلاط، تأتي هذا العام فيما لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية وعزلة عربية ودولية غير مسبوقة، بفعل السياسات الداخلية والخارجية، ويتفشى الفساد وتتفلت الحدود ويستباح القضاء وتزداد سطوة الممارسات البوليسية وتغيب الخطط الاقتصادية".

أضافت: "في هذه الذكرى، وإذ يدخل لبنان هذا النفق المظلم، يتجدد فينا في المقابل الحلم بمشروع كمال جنبلاط الإصلاحي ببناء دولة القانون والعدالة الاجتماعية، الدولة المدنية الراعية لكل أبنائها، وقوامها نظام سياسي مدني يعتمد على المواطنة والكفاءة؛ فمن دون إلغاء النظام الطائفي، لا عدالة اجتماعية، ولا حرية تعبير، ولا فرص عمل حقيقية للشباب، ولا مؤسسات فاعلة".


وجددت المنظمة دعوتها لهذا العهد إلى "الكف عن الكيدية السياسية والإسراع بتشكيل حكومة تكون أولوياتها إقرار رزمة من الإصلاحات الاقتصادية والقضائية والسياسية، وإقرار قانون استقلالية القضاء، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد وسوء الإدارة وجريمة انفجار المرفأ، وضبط الحدود وكبح التهريب للمحافظة على ما تبقى من هيبة وسيادة للدولة، ودعم العائلات المستحقة في هذه الأزمة الاقتصادية، وترشيد الدعم، وإقرار قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي، وخفض سن الإقتراع، وحماية مستقبل الطلاب عبر كف التدخلات السياسية في الجامعة اللبنانية، وغيرها من الإصلاحات السياسية والاقتصادية لحماية لبنان من الزوال" .

ودعت المنظمة شباب لبنان إلى "تحمل المسؤولية الوطنية بعيدا من الانقسامات السياسية؛ فالوطن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لصوت الشباب الهادر ولنبضهم ومثابرتهم في كل الميادين، للدفاع عن مستقبل الوطن الذي أخذ يتاجر به سماسرة السياسة والإقتصاد، لكي نصل الى الدولة التي نحلم بها جميعا" .
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:10 | 2020-12-06
21:01 | 2020-12-06
20:48 | 2020-12-06
20:44 | 2020-12-06
20:39 | 2020-12-06
20:07 | 2020-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website