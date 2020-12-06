خمسة جرحى بحادث سير على طريق وادي السلوقي

أصيب خمسة مواطنين بجروح نتيجة حادث سير مروع بين سيارتين على طريق وادي السلوقي، واحتراق سيارة منهما بشكل كلي. وعملت فرق الاطفاء على اخمادها. فيما نقلت فرق الاسعاف الجرحى الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.