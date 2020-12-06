"كورونا" يواصل تقدّمه في المناطق.. إليكم الجديد

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، تسجيل 22 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل الآتي: أنفه 12، كفرحاتا 1، إجدعبرين 1،

بتوراتيج 1، أميون 1، النخلة وحارة الخاصة 1، بحبوش 1، عابا 1، راسمسقا 1، قيد التحقق 2.



ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، وناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.

كذلك، سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و33 حالة شفاء.



وقد توزعت الإصابات الجديدة على البلدات والقرى التالية: رحبة 4، تكريت 4، حلبا 3، ببنين 3، وادي خالد 2، عكار العتيقة 2، تلحميرة 2.



وسجلت إصابة واحدة في كل من: تلبيرة، تلبيبة، بيت أيوب، السهلة، بزال، برقايل، برج العرب، المقيبلة، العماير، الحيصة، مشتى حسن، مراح الخوخ، مجدلا، عين الزيت، عندقت، عدبل، تلحياة.

من جهتها، أعلنت بلدية الزرارية في بيان رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr للمخالطين.

بدورها، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا "حزب الله" و"حركة أمل" تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي قيد الحجر المنزلي.

وسجلت بلدية أنفه 7 حالات "كورونا" جديدة، مؤكدة أن الوحدة المختصة في البلدية على تواصل معهم لمتابعة إجراءات الحجر.

ومع هذا، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة.