"كورونا" يواصل تقدذمه في المناطق.. إليكم التفاصيل

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة، تسجيل 22 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل الآتي: أنفه 12، كفرحاتا 1، إجدعبرين 1،
بتوراتيج 1، أميون 1، النخلة وحارة الخاصة 1، بحبوش 1، عابا 1، راسمسقا 1، قيد التحقق 2.
ودعت اللجنة الى "التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، وخصوصا في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة"، وناشدت المصابين "وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية"، متمنية لهم الشفاء العاجل.
كذلك، سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و33 حالة شفاء.
وقد توزعت الإصابات الجديدة على البلدات والقرى التالية: رحبة 4، تكريت 4، حلبا 3، ببنين 3، وادي خالد 2، عكار العتيقة 2، تلحميرة 2.
وسجلت إصابة واحدة في كل من: تلبيرة، تلبيبة، بيت أيوب، السهلة، بزال، برقايل، برج العرب، المقيبلة، العماير، الحيصة، مشتى حسن، مراح الخوخ، مجدلا، عين الزيت، عندقت، عدبل، تلحياة.
من جهتها، أعلنت بلدية الزرارية في بيان رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr للمخالطين.
بدورها، أعلنت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا "حزب الله" و"حركة أمل" تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وهي قيد الحجر المنزلي.
وسجلت بلدية أنفه 7 حالات "كورونا" جديدة، مؤكدة أن الوحدة المختصة في البلدية على تواصل معهم لمتابعة إجراءات الحجر.
ومع هذا، أعلنت لجنة التتبع والترصد في الهرمل تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالاضافة الى حالة وفاة واحدة.
وسُجلت، اليوم، 4 إصابات جديدة بـ"كورونا" في قضاء بنت جبيل، وتوزعت على القرى والبلدات التالية: شقرا 2، رميش 1، عيتا الشعب 1.
بدورها، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3628 مصاباً، وقد تماثل 1880 منهم الى الشفاء بشكل تام.
كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدة القبيات، في بيان، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد لدى أي من أبناء البلدة، ليستقر عدد الحالات الإيجابية على 24.
من جهتها، أشارت خلية الازمة التابعة لوكالة داخلية المتن الاعلى في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أنّ عدد الحالات الايجابية لمصابي فيروس الكورونا المستجد، في قرى وبلدات المتن الأعلى اليوم الاحد بلغ 10، وجاءت على النحو التالي: كفرسلوان: 5، رأس المتن: 3، قبيع: 2.
ومساء اليوم، كشفت خلية الأزمة في البيرة العكارية في بيان، عن "إصابة شاب من البلدة بفيروس كورونا"، وقد تبلغ المصاب بنتيجة فحصه الإيجابية من المستشفى، قبل ساعات من دفن شقيقه، الذي كان قد توفي جراء سكتة قلبية.
وطلبت الخلية من جميع مخالطيه، "الإلتزام بالحجر الصحي، خاصة ممن ظهرت عليهم عوارض الوباء"، مذكرة الأهالي بالخط الساخن: 76086075 للتواصل معها، للقيام بالإجراءات اللازمة.
إلى هذا، أعلنت خلية الأزمة في رحبة، في بيان، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 7 مصابين للشفاء، ليصل عدد المصابين الفعلي إلى 62.
بدورها، أعلنت خلية الأزمة في بلدية الغازية، في تقريرها اليومي حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، تسجيل 8 إصابات جديدة، ليصبح العدد التراكمي 280 إصابة بينها 244 حالة شفاء، و28 حالة قيد الحجر المنزلي.