الجسر تابع موضوع فوج الإطفاء في طرابلس ووعد بالتحرك

أعلنت جمعية "للخير أنا وأنت"، في بيان، أنها تابعت مع عضو "كتلة المستقبل" النائب سمير الجسر، موضوع دعم فوج الإطفاء في طرابلس وتفعيله، وذلك خلال زيارة قامت بها رئيسة الجمعية ياسمين غمراوي وقائد الفوج في طرابلس العقيد الركن غسان جمال الدين وأعضاء الجمعية، إلى منزل الجسر.

واطلع الجسر من جمال الدين على "وضع الفوج والحاجات المطلوبة لزيادة إمكاناته وفعاليته، خصوصا في ظل استمرار الحاجة لمكافحة الحرائق والنقص في بعض التجهيزات الأساسية كآليات مجهزة بسلالم لمكافحة الحرائق في الطوابق العليا وانقاذ المواطنين المحاصرين، بالإضافة إلى تجديد سترات الوقاية وأجهزة اتصال حديثة وأجهزة تنفس وآليات إطفاء حديثة".

من جهتها، أشارت غمراوي الى أن "الوضع ملح بالنسبة الى موضوع فوج الاطفاء في العاصمة الثانية"، لافتة إلى أن "تفعيل هذه المؤسسة الحيوية يشكل صمام أمان حقيقيا للمدينة".

وفي نهاية اللقاء، وعد الجسر بالتحرك مع الجهات المعنية "من أجل هذا الموضوع الحيوي"، وأكد أنه سيجري "دراسة حول التشريعات والقوانين المطلوبة من أجل حماية هذه المؤسسة".