خضر: الوضع الصحي في بعلبك الهرمل أصبح خطيرا للغاية

أكد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أن "الوضع الصحي في بعلبك الهرمل أصبح خطيرا للغاية"، وأهاب بالمواطنين "التقيد التام بإجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة".وأضاف خضر 3 بلدات في البقاع الشمالي إلى اللائحة التي يتوجب عليها إقفال مدارسها الرسمية والخاصة لمدة أسبوع إضافي، وجاء في تغريدة له عبر "تويتر": "‏إضافة للائحة السابقة، وبعد التواصل مع وزارة التربية، سيتم إقفال المدارس في كل من: رأس بعلبك، الفاكهة - جديدة والعين، على ان تستمر الدروس عن بعد".