لبنان

كلودين عون روكز تشنّ هجوماً على "أقرب المقربين".. من المقصود؟

Lebanon 24
06-12-2020 | 18:09
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ردت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللّبنانية كلودين عون روكز على تقرير عرضته قناة الـ "LBCI"، أمس السبت، يحمل عنوان "ملفات الفساد تابع... وجديدها اليوم شركة تابعة لإبنة رئيس الجمهورية".

 

وقالت عون عبر حسابها على "تويتر": أحبائي، إن الراي العام يعلم علم اليقين ما انا عليه. لسنوات خلت، عملت بكل شفافية وأخلاقية في الشأن العام والشأن الخاص. المطلوب من الـ LBCI الإعتذار في نشرتها الإخبارية المسائية".

 

وأضافت: وفي حال إرتأت الـLBCI  عدم الإعتذار، سوف نذهب حتماً للقضاء اللبناني، وعندها أتمنى على كل وسائل الإعلام مواكبة الجلسات العلنية، لتبيان الحقيقة. هنالك من حرض، وبأجندة سياسية، ومن أقرب المقربين. وهو بات يعلم إننا نعلم. لن أقبل إلا بالحقيقة وبإسم الشعب اللبناني".

 
 

 

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