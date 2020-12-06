عبد الصمد في ذكرى ميلاد كمال جنبلاط: في الليلة الظلماء يفتقد العظماء

غردت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد على حسابها على "تويتر" قائلة: "في الليلة الظلماء يُفتقد... "العُظماء"... في ذكرى ميلاده، نستذكر فكرَه النير الداعي الى الإنسانية التي تهدف إلى "معرفة الحقيقة وتحقيقها". إنه الفيلسوف الوطني #كمال_جنبلاط الذي قال عن الحياة ان "في أصالتها ثورة فكُن ثائراً على الدوام" وأنها "انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء ".