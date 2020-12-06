لبنان

فاجعة في وادي الجاموس.. رصاصة في احتفال تنهي حياة شاب!

Lebanon 24
06-12-2020 | 20:07
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ذكرت صحيفة "النهار" أنّ الشاب "خ.دريعي" من بلدة وادي الجاموس، توفي إثر اصابته برصاصة طائشة جراء اطلاق النار ابتهاجاً في احدى البلدات القريبة.
 
ونقلت الجثة إلى مركز اليوسف الإستشفائي في حلبا، في وقت سادت حالة من الغضب والاستنكار بلدة وادي الجاموس. ووفقاً للنهار، فإنّ إطلاق الرصاص جاء احتفاء بموقع تسلّمه أحد الضباط في الدولة. 
 
وإثر ذلك، أصدر وجهاء عائلة "العمري" في برقايل بياناً أدانوا فيه اطلاق الرصاص العشوائي الذي حصل في برقايل مساء اليوم"، مؤكدين "استنكارهم ورفضهم لاي ظهور للسلاح مع كائن من كان".
 
وأضاف البيان: "نؤكد ان أسرتنا لم تطلق الرصاص ونعلن اننا بريئين ممن يحمل السلاح ويستعمله سواء من بيت العمري او من غير عائلة". 
 
 
من جهتها، أفادت إذاعة "صوت لبنان 100.5" أنّ الجيش داهم منازل في عكار على خلفية حادثة إطلاق النار. 
 
 
 
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