الجيش ينفذ طيراناً ليلياً لمدة 4 أيام

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ستقوم القوات الجوية، بتواريخ 7، 8، 9 و10/12/2020 اعتبارا من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 24.00، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: بيروت، القليعات، رياق، حامات ومدرسة القوات الجوية".