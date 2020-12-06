لبنان

اليكم نتائج فحوص PCR لرحلات إضافية وصلت الى المطار...

Lebanon 24
06-12-2020 | 21:01
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أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات إضافية وصلت الى مطار بيروت بتاريخ  1 و4 و5-12-2020، مشيرة الى أن النتائج أظهرت تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
 
 
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