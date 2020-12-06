اليكم نتائج فحوص PCR لرحلات إضافية وصلت الى المطار...

أعلنت وزارة الصحة العامة استكمال فحوص PCR لرحلات إضافية وصلت الى مطار بيروت بتاريخ 1 و4 و5-12-2020، مشيرة الى أن النتائج أظهرت تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا.