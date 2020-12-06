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لبنان
لقاءات متتالية ستعقد حول دعم المواد الأساسية... والثلاثاء "ماراتوني"
Lebanon 24
06-12-2020
|
21:10
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كشفت معلومات للـOTV أن إجتماع السراي غدا حول دعم المواد الأساسية والضرورية لن يكون الأخير إذ ستعقد لقاءات متتالية والثلاثاء نهار "ماراتوني".
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