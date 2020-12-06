لبنان

بلوكات باطون بين عين الرمانة والشياح... هذه هي الغاية منها

Lebanon 24
06-12-2020 | 22:04
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علم موقع "لبنان 24" أن الجيش عمل على وضع بلوكات باطون بين منطقتي عين الرمانة والشياح بهدف تعزيز مركز الجيش اللبناني فقط.

ويأتي هذا التوضيح بعدما كان النائب زياد أسود قد نشر فيديو عبر حسابه على تويتر سائلاً عن السر وراء هذا الإجراء.
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الشياح

عين الرمانة

الجيش

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