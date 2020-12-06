دهم منازل في برقايل - عكار... وتوقيف ثلاثة من مطلقي النار في الهواء

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أن دورية من الجيش دهمت بتاريخ 6 /12 /2020 منازل في بلدة برقايل –عكار، وأوقفت ثلاثة أشخاص كانوا قد عمدوا إلى اطلاق النار في الهواء ما أدى إلى سقوط أحد الضحايا في بلدة مجاورة.وبحسب بيان الجيش، تتمُ المتابعة لتوقيف باقي مطلقي النار.