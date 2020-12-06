لبنان

جنبلاط: عون يحاول انشاء حكومة بديلة عبر المجلس الاعلى للدفاع... وجو بايدن صديقي

Lebanon 24
06-12-2020 | 22:49
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رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أننا لم نصل إلى المستحيل مؤكداً أن المبادئ الفرنسية هي طوق النجاة الوحيد، معتبراً أنه من خلال الحديث عن اغتيالات مقبلة، فإن هناك محاولة لخلق مناخ لتخويف الناس، وقال: "هذه الشائعات يقف وراءها سياسيون وتذكرنا بالمخابرات السورية".

ودعا جنبلاط رئيس الجمهورية ميشال عون للإستقالة مؤكداً أن الدعوة ستسبب حساسية. وقال في حديث لقناة "الجديد": سننتظر سنتين بعد وليتفضل البطريرك الراعي والدكتور سمير جعجع وسليمان فرنجية لدعوة عون الى الإستقالة.

وأضاف: علينا ان نقر بالخطأ ونستقيل كلنا ولم يستطع أحد السيطرة على لبنان من خلال ميليشيا، وسأل: "أين مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وأين القضاء المستقل؟ أنا حاضر للمساءلة أمام قضاء مستقل وليس لدي ما أخبّئه".
 
 
ولفت جنبلاط الى أنه ليس هناك حكومة تصريف أعمال مشيراً الى أن عون يحاول انشاء حكومة بديلة عبر المجلس الاعلى للدفاع وهذا مخالف للدستور.

وعن ملف تأليف الحكومي، سأل: هل يمكن إخراج الملف الحكومي من النكايات السياسية الداخلية؟ وأنا تعهدت أمام ماكرون والمطلوب "حكومة اختصاصيين مش حكومة نكايات".

وأكّد أنه عارض الإستقالة الجماعية من مجلس النواب "لأننا كنا سنصل إلى الفراغ والبديل هو قانون إنتخابات عصري".

وفي هذا السياق، اعتبر أنه لا يمكن الإستمرار في قانون الإنتخابات الحالي لأنه يسبب التقسيم، معلناً تأييده لإقرار قانون إنتخابات جديد يقوم على النسبية ولبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي.

وعلّق على الانتخابات الطلابية في الجامعات مشيراً الى أن كل الأحزاب هُزمت في انتخابات الجامعة اليسوعية والأميركية والجيل الجديد بعيد عن التحجر الفكري.

وأوضح أن "فتح الملفات "مش شغلة باسيل وجريصاتي وغيره" وهذا التوجه خاطىء لأنه لا يأتي من قضاء مستقل فهل سيحاسبون أنفسهم في ملف الطاقة؟".
وفي ما خص الأزمة المعيشية، أوضح جنبلاط أن المشكلة اليوم تكمن في أن الحقيقة المعيشية أقسى من الحقيقة الكلامية والوضع المعيشي لم يسبق له أن وصل إلى المستوى الذي وصل له اليوم وهَمّ الناس في مكان آخر.

وأكّد أنه على البنك المركزي أن يتوجه إلى الدعم المباشر للمواطن أي ترشيد الدعم لأننا اليوم ندعم المهربين.

وتطرق جنبلاط الى الوضع الإقليمي مشيراً الى أن " لعبة الأمم إستفادت من اللعبة الداخلية والإنقسام الداخلي الذي كان ولا يزال، وليس هناك شَبَه مع ما نعيشه اليوم لأن العالم العربي كان موجودا بينما اليوم هو غير موجود ومنطقة العراق لبنان سوريا إنتهت".

وسأل: هل تريد الجمهورية الإسلامية إحترام لبنان؟ إيران تعتبر لبنان اليوم ساحة تحسين شروط في مواجهة الأميركي والإسرائيلي.

وإذ لفت الى أن لبنان حالياً ساحة مواجهة وقاعدة صواريخ والعالم العربي غير موجود، علّق على التطبيع مع إسرائيل، قائلاً: التطبيع حصل وعلينا أن نسرع في التسوية الداخلية قبل أن نخسر كل شيء ونسأل ما هو مصير اللبنانيين في الخليج؟ ما هو مصير منتجاتنا الزراعية هناك؟

وبالنسبة للرئيس المنتخب جو بايدن، كشف جنبلاط أن الأخير صديقه وقد زار لبنان مرتين سابقاً. وعن رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعتبر جنبلاط أن الأخير هو ابن ثورة الإمام موسى الصدر، وليس مجرد جزء من الثنائي الشيعي. 
 
 
وفي مناسبة ذكرة مولد كمال جنبلاط، أكّد وليد جنبلاط أن والده خاض معركة الإصلاح السياسي من داخل النظام وكان يحاول إبعاد شبح الحرب وسبق له أن نبّه المارونية السياسية من المغامرة. وقال: كمال جنبلاط كان مؤمناً بأن النظام الطائفي لن يخرج البلد من المصائب.

وأضاف: أقوم بالمراحل الأخيرة من دوري كرئيس حزب وسنقوم بخطوات تغيير في الحزب على صعيد مجلس قيادة جديد وأفتخر برفاقي وصلابتهم.

واعتبر أن "دوري انتهى والدور للجيل الجديد" مشيراً الى أنه على نجله تيمور "أن يجرب حظه".
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