محلل سعودي: لبنان سيتعرض لعقوبات أكثر في حال تشكيل حكومة تضمّ حزب الله

أكد المحلّل السعودي مبارك آل عاتي أنّ "المملكة العربية السعودية تطالب باصلاحات سياسية في لبنان"، مشيراً إلى أنّ "الموقف السعودي واضح لناحية وقوف المملكة الى جانب لبنان".

وفي حديث ضمن برنامج "صوت الناس"، قال آل عاتي: "السعودية لا تزال متمسكة بلبنان شعبا وحكومة وهي لم ترفع يدها عن لبنان وهي لا تزال معنية بالشأن اللبناني".

ولفت آل عاتي إلى أن "لبنان سيتعرض لعقوبات أكثر في حال تمّ تأليف حكومة تضمّ حزب الله"، موضحاً أنّ "المملكة لا تتدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة ولكن هناك تمنّي بأن يتخلّى حزب الله عن سلاحه".