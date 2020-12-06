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لبنان
وهبة: لبنان لن يتنازل عن حقوقه ولتأخذ مفاوضات لترسيم 20 سنة
Lebanon 24
06-12-2020
|
23:28
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أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، "ان لبنان لن يتنازل عن حقوقه ولتأخذ مفاوضات ترسيم الحدود 10 سنوات او حتى 20 سنة".
واعتبر وهبه في مداخلة تلفزيونية "ان علينا أن نختار الحوار والتفاهم من أجل تشكيل الحكومة وليكن التأليف شأنا لبنانيا".
وأوضح "ان المساعدات الانسانية الطارئة ستصل على ثلاث مراحل، وهي: اعادة الانتعاش، واعادة البناء، واعادة بناء الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الاوروبي ينتظر ولادة الحكومة ليبدأ بالمرحلتين الثانية والثالثة".
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