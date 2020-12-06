لبنان

مدير معهد دير عمار: ملتزمون بشروط السلامة ولا داعي للخوف والهلع

Lebanon 24
06-12-2020 | 23:43
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أكد مدير "معهد دير عمار التقني" حسام عيد في تصريح، تعقيباً على ما نشر عن سوء الوضع الصحي في المعهد، "الالتزام وبشدة بشروط السلامة العامة تطبيقا لمقررات وزارة الصحة، وحرصا على منع تفشي المرض بين صفوف الأساتذة والطلاب".

وقال: "نحن في زمن يختصر المسافات وتشوه فيه الحقائق، فنحن نعمل يوميا وبالتعاون مع كافة الأساتذة، على متابعة الملف الصحي من قبل فريق متخصص، ومنذ بداية جائحة كورونا وحتى تاريخه سجلت بين صفوف الأساتذة والطلاب 7 حالات، وقد تم إيقافهم جميعا عن الحضور، وخضعوا للحجر الصحي، وإن إدارة المعهد تقوم بأخذ حرارة الطلاب يوميا وتعمل على تعقيم الصفوف".

وتابع عيد: "المرض لا يفرق بين تلميذ أستاذه، ولا بين مدير أو طالب، لذلك نحن نواكب كافة المستجدات، ونشدد على سلامتنا جميعا ولا تساهل في الأمر بتاتا، ونتابع بدقة طلاب المعهد داخل الصفوف، لناحية التزامهم بالإجراءات اللازمة، وقد أحلنا أحد الصفوف للتعليم عن بعد، وذلك يومي الخميس والجمعة الماضيين، حرصا على السلامة العامة".

وختم: "لا داعي للخوف والهلع، ونأمل من جميع المهتمين بالشأن العام وخاصة الوضع الصحي المستجد على حياتنا اليومية، الأخذ بعين الأعتبار الوضع النفسي الذي قد يصيب البعض، عند رمي الشائعات وتقاذف الإتهامات".
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