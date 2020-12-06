رئيس الوفد الأوروبي في لبنان لـ"الأنباء": كل مسؤول نلتقيه يشير إلى غيره بالفساد

اختصر وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور لبنان حاليا والمؤلف من النائبين تيري ماريناني وجان لين لاكابيل، والمساعدة البرلمانية صوفي جيل، والملحق الإعلامي كريستوف بوشي، هدف زيارتهم، لـ"الأنباء"، قائلين: "إننا نفتش عن أموالنا التي صرفت في لبنان، وان محور البحث مع المسؤولين هو الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، والتحقق من وجهة الأموال والمساعدات التي صرفت على مشاريع في لبنان ممولة من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها لم تنفذ بحسب مواصفات دفتر الشروط".وقال رئيس الوفد النائب ماريناني لـ"الأنباء": "صحيح أننا لسنا من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون ونعارض سياسته العامة، إنما متوافقون معه بخصوص لبنان ودعم مؤسساته والحفاظ على قيمه المختلفة التي تشكل غنى تنوعه، وثمة علاقات تاريخية مستمرة بيننا".وأضاف: "لكن في الوقت نفسه علينا سؤال السياسيين والقيادات أين وكيف صرفت أموال ومساعدات الاتحاد الأوروبي على مراحل مختلفة، خصوصا أننا لم نلمس تقدما وتطويرا للقطاعات التي استهدفتها المساعدات بقدر اكتشافنا وسماعنا عن الكم من الفساد المستشري والموجود، وكل مسؤول نلتقي به يقول إن غيره هو الفاسد؟!"