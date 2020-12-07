لبنان

عدم ارتياح

Lebanon 24
07-12-2020 | 00:24
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لم تبدِ جهة نافذة ارتياحاً لحملة، يمكن أن تنال، ولو تلميحاً من مسؤول بارز، من قبل نائب حليف، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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