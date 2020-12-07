أعداد جديدة من الليرة طُبعت

قدّرت كمية الليرات اللبنانية التي طبعت منذ قرابة الشهر، بما يتجاوز الـ23 طناً موزعة بين فئة الـ100 ألف التي كشف شكلها الجديد المصرف، و50 ألفاً من الشكل المعروف حالياً، وفق أسرار "الواء".