شخصيات سياسية وروحية تلقَّت تحذيرات من استهدافها

في ظل تزايد الحديث عن خضّات أمنية متوقعة في لبنان، تزامناً مع استمرار التردي الاقتصادي والاجتماعي، ووسط معلومات كشفت لـ"السياسة" أن "أكثر من شخصية سياسية وروحية تلقت تحذيرات بوجوب أخذ الحيطة والحذر، من استهدافات قد تتعرض لها في ظل الوقت المستقطع الذي يمر به لبنان والمنطقة".