لبنان

داعش وتحريكها

Lebanon 24
07-12-2020 | 04:44
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يقول مرجع أمني سابق إنّه مذ كان في الخدمة لديه كل المعلومات والمعطيات التي تؤكد أنّ داعش يجري تحريكها غب الطلب.
 
المصدر: النهار
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