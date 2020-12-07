أقرب المقربين

اتهمت كريمة رئيس الجمهورية كلودين عون روكز “اقرب المقربين” بالتحريض عليها والوقوف وراء تقرير تلفزيوني تعتبره مفبركا، في اشارة الى النائب جبران باسيل الذي تتهمه اكثر من جهة بالوقوف وراء سلسلة من التقارير التلفزيونية التي تهدف الى تشويه صورة كل خصومه بعد فشل سياسته في تلميع صورة تياره.