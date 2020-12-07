لبنان

أقرب المقربين

Lebanon 24
07-12-2020 | 04:52
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اتهمت كريمة رئيس الجمهورية كلودين عون روكز “اقرب المقربين” بالتحريض عليها والوقوف وراء تقرير تلفزيوني تعتبره مفبركا، في اشارة الى النائب جبران باسيل الذي تتهمه اكثر من جهة بالوقوف وراء سلسلة من التقارير التلفزيونية التي تهدف الى تشويه صورة كل خصومه بعد فشل سياسته في تلميع صورة تياره.
المصدر: النهار
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