لبنان

سبقوا القضاء

Lebanon 24
07-12-2020 | 04:55
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بدا مستغربا ان ينبري نواب الى الدفاع عن موظفين متهمين بالفساد من دون انتظار حكم القضاء لتبيان الحقيقة
 
المصدر: النهار
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