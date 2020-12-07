لبنان

خطوة تم تغليفها بغلاف شكوى قضائية.. تشوبها الكثير من الثغرات!

Lebanon 24
07-12-2020 | 06:12
A-
A+
Doc-P-772611-637429185140839551.jpg
Doc-P-772611-637429185140839551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبين أن خطوة تم تغليفها بغلاف شكوى قضائية تشوبها الكثير من الثغرات في الشكل والمضمون التي تفضح طريقة تركيبها بغاية سياسية، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية". 


المصدر: الأنباء الالكترونية
مواضيع ذات صلة
قراءة في المشهد السياسي.. الخطر يحيط بلبنان الكيان والمؤسسات والقضاء!
lebanon 24
07/12/2020 10:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ساهمت الأجواء الداخلية الضاغطة في تردّد عدد من المغتربين الراغبين في المجيء إلى لبنان إلى إعادة درس خيارات قضاء الأعياد فيه (اللواء)
lebanon 24
07/12/2020 10:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال ضاهر لـ"صار الوقت": انسحبنا من تكتل "لبنان القوي" لأننا عدنا الى انفسنا وما من اصلاح في هذا البلد الا باستقلالية القضاء فما أوصل البلد الى الانهيار هو الفساد والمحاصصة
lebanon 24
07/12/2020 10:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى قرّر بالتوافق مع رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ الإجراء القانوني الملائم بحقّ وزير الداخلية (صوت لبنان)
lebanon 24
07/12/2020 10:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24

قضاء

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:43 | 2020-12-07
10:37 | 2020-12-07
10:22 | 2020-12-07
10:22 | 2020-12-07
10:10 | 2020-12-07
10:06 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website