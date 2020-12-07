تبين أن خطوة تم تغليفها بغلاف شكوى قضائية تشوبها الكثير من الثغرات في الشكل والمضمون التي تفضح طريقة تركيبها بغاية سياسية، وفق ما ورد في "الأنباء الالكترونية".





