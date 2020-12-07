لبنان

سيدة للتوزير وتهمة اختلاس؟

Lebanon 24
07-12-2020 | 06:20
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عُلم أن من بين الأسماء المطروحة للتوزير سيدة تواجه تهمة اختلاس في مؤتمر دولي، بحسب "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
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