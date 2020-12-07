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لبنان
الإنتخابات الطالبية تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي
Lebanon 24
07-12-2020
|
06:24
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إعتبرت أوساط مراقبة أن نتائج الإنتخابات الطالبية في عدد من الجامعات قد تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي في العام 2022، وفق "الجمهورية".
المصدر: الجمهورية
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