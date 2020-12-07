الإنتخابات الطالبية تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي

إعتبرت أوساط مراقبة أن نتائج الإنتخابات الطالبية في عدد من الجامعات قد تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي في العام 2022، وفق "الجمهورية".

