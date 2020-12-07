لبنان

الإنتخابات الطالبية تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي

Lebanon 24
07-12-2020 | 06:24
A-
A+
Doc-P-772617-637429191811635696.jpg
Doc-P-772617-637429191811635696.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إعتبرت أوساط مراقبة أن نتائج الإنتخابات الطالبية في عدد من الجامعات قد تزيد من تصميم البعض على تأجيل الإستحقاق الإنتخابي النيابي في العام 2022، وفق "الجمهورية". 
المصدر: الجمهورية
مواضيع ذات صلة
الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية دعت الى اعتصام الأربعاء المقبل
lebanon 24
07/12/2020 10:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق امام مصرف لبنان من قبل أولياء الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاجنبية (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
07/12/2020 10:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لاولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية امام مصرف لبنان
lebanon 24
07/12/2020 10:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اللبنانيون ينتظرون الحلول لا تسجيل المواقف.. ماذا سيفعل مجلس النواب؟
lebanon 24
07/12/2020 10:54:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس النواب

لبنان

الجامعات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:43 | 2020-12-07
10:37 | 2020-12-07
10:22 | 2020-12-07
10:22 | 2020-12-07
10:10 | 2020-12-07
10:06 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website