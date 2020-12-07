لبنان

دعوة للتحقيق في برامج الدعم التي أجريت الى اليوم

Lebanon 24
07-12-2020 | 06:26
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قالت "الجمهورية" إن مرجعا موثوقا دعا الى التحقيق في برامج الدعم التي أجريت الى اليوم وكيفية توزيعها على التجار المحظوظين والمحسوبين على المراجع.
المصدر: الجمهورية
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