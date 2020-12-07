خلية الأزمة في بخعون: إصابتان جديدتان

أعلنت خلية الأزمة في بلدية بخعون - الضنية، في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا. وطلبت من المصابين والمخالطين حجر أنفسهم، والالتزام بالتدابير الوقائية والاجراءات الصحية.

