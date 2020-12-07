حسن: لا مفاضلة بتقديم الرعاية الصحية

غرّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا مفاضلة بتقديم الرعاية الصحية، والسباق مع الوباء محكوم بالرؤية والمنهجية المستشفى الميداني القطري في الشمال والجنوب محطة رائدة مرهونة بإستكمال التجهيز المتعثر تمويلاً واستدامةً ويجب إنجاحه لهدفه ومهمته وليس لمجرد إقامته في جغرافيته المحددة دون تشكيك".