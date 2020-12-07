اعتصام تحذيري جديد لعمال بلدية طرابلس للمطالبة بحقوقهم (صورة)

بدء منذ الصباح الباكر إعتصام تحذيري جديد لعمال بلدية طرابلس للمطالبة بحقوقهم امام مبنى بلدية طرابلس بمشاركة النقيب شادي السيد ونقيب العمال احمد مرسلي، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.