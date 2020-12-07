الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية دعت الى اعتصام الأربعاء المقبل

أصدرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية بيانا أعلنت فيه متابعتها والتزامها باستمرار التحركات الهادفة الى تنفيذ القانون 193 الملزم للمصارف العاملة على الأراضي اللبنانية بتحويل عشرة الاف دولار اميركي لكل طالب لبناني مسجل في الجامعات الاجنبية والمعروف بقانون الدولار الطلابي".

واضاف البيان: "وبما أن أبناءنا في الخارج متروكون لمصيرهم بعد تخلي الدولة الجشعة وأزلامها ورموز هندستها المالية الفاسدة وأصحاب المصارف المستبدين عن تطبيق القانون وبالتنسيق مع لجان الاهالي في المناطق وتكتل الطلاب المغتربين واتحاد الشباب اللبناني يدعو اتحاد أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية جميع الطلاب اللبنانيين و اهالي الطلاب الذين اصبحوا بلا سند في بلاد الغربة وكل المتضررين من هذا التعنت الى اعتصام حاشد ومفصلي امام مصرف لبنان بالساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر الأربعاء المقبل في 9 كانون الأول 2020" .