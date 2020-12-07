التقرير الاسبوعي لمستشفى نبيه بري النبطية: 117 حالة ايجابية

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره الأسبوعي، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.وجاء في التقرير:- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 90 حالة، بينهم 13 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 25 حالة.- 7 حالات وفاة.- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى: 25 حالة.- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوع الماضي: 597 فحصا، بينها 117 حالة إيجابية".