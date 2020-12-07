لبنان

جمعة: للتمديد لكهرباء زحلة سنتين إضافيتين

Lebanon 24
07-12-2020 | 10:22
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دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة الى "تمديد العقد التشغيلي بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة لمدة سنتين حتى تتحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، واشار إلى أنه "حتى الآن لم يحرك أحد ساكنا على الرغم من ان هناك اقتراحي قانون قدما من اجل التمديد".

وقال في تصريح :"في 31 من الشهر الجاري كهرباء زحلة لن تعود قادرة على تأمين التغطية الاضافية التي تساوي 24/24 في هذه المنطقة النموذجية على مستوى الاداء التقني وعلى مستوى الخدمات والعجلة الاقتصادية التي بنيت على هذا الأساس"، مؤكدا ان "هناك اختلافا بسيطا بين اقتراحي القانون المقدمين، وادعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاستعجال في تعيين جلسة خاصة لإقرار القانون الذي نراه مناسبا وخصوصا أننا مقبلون على فترة أعياد".

وتابع: "دعونا في مأمن عن كل مشاكل الكهرباء التي يعانيها لبنان، واذا لم يتم التمديد لشركة كهرباء زحلة ستصبح زحلة كما باقي المناطق اللبنانية وستشهد مصائب الكهرباء. وأكد زير الطاقة لجميع المرجعيات الروحية والسياسية التي اتصلت به انه مع التمديد لشركة كهرباء زحلة لسنتين اضافيتين".

وأضاف:: عقدنا جلسة في لجنة الأشغال وكل القوى السياسية تحدثت واجمعت على التمديد، ويجب عدم مناقشة اي ثغرة في اللحظات الاخيرة من انتهاء العقد التشغيلي".

وختم: "لا نريد العودة الى الوراء ولبننة زحلة بل يجب الاستمرا فير هذا المشروع وزحلنة كل لبنان".
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