"التيار" يحاول استغلال الاشتباك مع الحريري..



اكدت مصادر مطلعة أن "التيار الوطني الحر" يعمل بشكل حثيث على استغلال الاشتباك السياسي والحاصل مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اعلامياً.



واشارت المصادر الى أن "التيار" يعمل على تظهير فكرة ان الحريري يرغب في تسمية الوزراء المسيحيين لاعادة شد العصب حول القيادة العونية.